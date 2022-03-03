Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бывший защитник «Ахмата» вернулся в родную Бразилию

03 Марта 2022 • 05:30 Комментировать
Брагантино
...
Ботафого
07.03 02:30
Бразильский защитник Филипе Сампайо, выступавший в прошлом в составе российского клуба «Ахмат», вернулся на родину и будет выступать в составе «Ботафого». Перед этим он провел два сезона в клубе «Генгам», выступающем в Лиге 2. Речь идет о полноценном трансфере 27-летнего игрока, теперь у «Ботафого» полные права на Сампайю, уточняет клубный сайт. Однако конкретные подробности перехода, к сожалению, не приводятся. Сампайю успел поиграть также за несколько португальских клубов, в числе которых и «Боавишта», в которой он выступал три года. За «Ахмат» Сампайо выступал в сезоне 2017/2018, проведя пятнадцать матчей, в которых ему даже удалось забить гол.
Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ботафого Филипе Сампайо
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БРАГАНТИНО БОТАФОГО
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии временно отключены.
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 03 Марта
05:30 · Россия. Премьер-лига
Бывший защитник «Ахмата» вернулся в родную Бразилию
01:10 · Кубок России
Самедов вдохновляет «Спартак» на победу в Кубке России
02 Марта
23:42 · Кубок России
Николсон не собирается уходить из «Спартака»
23:30 · Россия. Премьер-лига
Кофрие: «Я остаюсь в «Спартаке»
23:11 · Кубок России
Ваноли порадовался за фанатов «Спартака»
22:43 · Кубок России
Ваноли: «Мы остаемся в России и считаем, что футбол несёт посыл к миру»
21:48 · Кубок России
Федотов – о поражении от ЦСКА: «Ребята сражались до конца»
21:26 · Россия. ФНЛ
«Акрон» объявил об уходе всех иностранных сотрудников
20:43 · Россия. Премьер-лига
Лоськов назначен исполняющим обязанности главного тренера «Локомотива»
20:12 · Кубок России
Скопинцев – о победе над «Нижним Новгородом»: «На замену вышли футболисты, усилившие игру»
20:09 · Кубок России
ЦСКА обыграл «Сочи» и вышел в четвертьфинал Кубка России
19:52 · Россия. Премьер-лига
Ташуев отреагировал на уход всех легионеров из «Краснодара»
19:51 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» расстался со всеми легионерами
19:30 · Кубок России
«Спартак» Москва – «Сочи»: составы, прямая трансляция и онлайн - 6:1
19:12 · Россия. Премьер-лига
СМИ: Все легионеры «Краснодара» уходят из команды
Все новости
Рекомендуем