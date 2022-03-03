Бывший защитник «Ахмата» вернулся в родную Бразилию

Бразильский защитник Филипе Сампайо, выступавший в прошлом в составе российского клуба «Ахмат», вернулся на родину и будет выступать в составе «Ботафого». Перед этим он провел два сезона в клубе «Генгам», выступающем в Лиге 2. Речь идет о полноценном трансфере 27-летнего игрока, теперь у «Ботафого» полные права на Сампайю, уточняет клубный сайт. Однако конкретные подробности перехода, к сожалению, не приводятся. Сампайю успел поиграть также за несколько португальских клубов, в числе которых и «Боавишта», в которой он выступал три года. За «Ахмат» Сампайо выступал в сезоне 2017/2018, проведя пятнадцать матчей, в которых ему даже удалось забить гол.