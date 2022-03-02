Кофрие: «Я остаюсь в «Спартаке»

Защитник московского «Спартака» Максимилиано Кофрие заявил, что не собирается покидать Россию.

«Я уже говорил, что остаюсь в «Спартаке». В этом плане ничего не изменилось, я никуда не уезжаю из России», - цитирует Кофрие sport24.

25-летний бельгиец сыграл двадцать матчей за «Спартак» во всех турнирах нынешнего сезона и отметился одной голевой передачей. Контракт Кофрие, перешедшего в стан «красно-белых» летом, рассчитан до 30 июня 2025 года, а его трансферная стоимость по версии авторитетноо портала Transfermarkt оценивается в 1,2 миллиона евро.

«Спартак» расположился в середине турнирной таблицы РПЛ после девятнадцати туров.