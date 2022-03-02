Бывший футболист «Краснодара» Максим Деменко в беседе с корреспондентом «Евро-футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал информацию о том, что Даниэль Фарке покинул пост главного тренера «быков».

«Однозначно, это проблема. Прежде всего для команды. Был какой-то тактический рисунок у Фарке, были какие-то моменты. Он работал с командой на сборах. Футболисты привыкли к работе с ним. Но в нынешней ситуации ничего не сделаешь.

«Краснодару» надо найти специалиста теперь. Думаю, Галицкий разберётся с этим. Стиль «Краснодара» более игровой, поэтому ведут разговоры и о Карпине. Он ещё и тренер сборной. Я считаю, что это был бы очень неплохой вариант для «Краснодара». Для любого тренера важно хорошо начать, посмотреть игроков и понять, на кого он рассчитывает. Но Карпин знает почти всех ребят, и это очень хорошо. Он будучи в «Ростове» часто встречался с ними. Считаю, это очень хороший вариант, учитывая, что сборная пока нигде не выступает», - сказал Деменко.