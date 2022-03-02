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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Лоськов назначен исполняющим обязанности главного тренера «Локомотива»

02 Марта 2022 • 20:43 Комментировать
Локомотив Москва
...
Енисей
1.30 5.00 11.50
Через 21 ч. 0 мин.

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн заявил, что Дмитрий Лоськов будет исполняющим обязанности главного тренера после ухода Маркуса Гисдоля.

«У Комппера нет необходимой лицензии категории Pro, поэтому мы решили заявить Лоськова исполняющим обязанности главного тренера», приводит слова Цорна телеграм-канал «Матч ТВ».

Отметим, что ближайшие матч «железнодорожники» проведут уже завтра, третьего марта, соперником московского клуба будет «Енисей», стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 18:15 по московскому времени.

После девятнадцати туров «Локомотив» занимает лишь седьмую строчку в турнирной таблице российской Премьер-лиги.

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Локомотив Москва Дмитрий Лоськов
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА ЕНИСЕЙ
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