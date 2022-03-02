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Ташуев отреагировал на уход всех легионеров из «Краснодара»

02 Марта 2022 • 19:52 Комментировать

Экс-наставник «Краснодара» Сергей Ташуев прокомментировал информацию о том, что все легионеры «быков» решили покинуть команду. Его слова передает Sport24.

«Ничего хорошего», - уверенно сказал Ташуев.

По его мнению, это не последний подобный случай в российском футболе, а отток иностранных футболистов из российского футбола приведет к снижению уровня чемпионата.

Специалист уверен в том, что для постоянного роста российским футболистом рядом всегда нужны сильные иностранцы.  Он также отметил, что рядом с легионерами растет и российская молодежь, а отток иностранцев вызывает у тренера грусть.


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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Сергей Ташуев
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