Ташуев отреагировал на уход всех легионеров из «Краснодара»

Экс-наставник «Краснодара» Сергей Ташуев прокомментировал информацию о том, что все легионеры «быков» решили покинуть команду. Его слова передает Sport24.

«Ничего хорошего», - уверенно сказал Ташуев.

По его мнению, это не последний подобный случай в российском футболе, а отток иностранных футболистов из российского футбола приведет к снижению уровня чемпионата.

Специалист уверен в том, что для постоянного роста российским футболистом рядом всегда нужны сильные иностранцы. Он также отметил, что рядом с легионерами растет и российская молодежь, а отток иностранцев вызывает у тренера грусть.