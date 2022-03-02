Карпин опроверг информацию об интересе со стороны «Локомотива»

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин отреагировал на информацию о том, что он может продолжить карьеру в «Локомотиве» или «Краснодаре». Слова специалиста передает «РБ Спорт».

По словам Карпина, информация, публикуемая в СМИ, не соответствует действительности. Представители этих команд не обращались к специалисту для обсуждения контракта.

Напомним, что Карпин может остаться без работы, поскольку сборную России отстранили от международных турниров.

«Локомотив» и «Краснодар» лишились главных тренеров. Иностранные специалисты, которые занимали эту должность, решили разорвать контракты.