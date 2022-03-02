В «Динамо» отреагировали на слухи о возможном уходе Шварца

Представители московского «Динамо» ответили на информацию о том, что наставник команды Сандро Шварц может покинуть клуб. Пресс-служба москвичей сделала официальное заявление.

В «Динамо» пояснили, что Шварц продолжает исполнять обязанности, прописанные в его контракте. Специалист не собирается покидать клуб.

Информацию о том, что на тренера оказывали давление и требовали расторгнуть контракт, не получила подтверждения.

Представители московского клуба добавили, что команда продолжает работать в плановом режиме и готовится ко всем предстоящим матчам без каких-либо проблем.