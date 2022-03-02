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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Дзюба: «Я против любой войны»

02 Марта 2022 • 18:09 Комментировать

Форвард питерского «Зенита» Артём Дзюба высказался о событиях на территории Украины. Мнением футболист поделился на своей странице в «Инстаграме».

Футболист отметил, что он долго воздерживался от высказываний не из-за страха, а из-за того, что он не является экспертом и не лезет в политику. На то, чтобы поделиться мнением, Дзюбу подтолкнули.

«Я против любой войны. Война - это страшно. Но я также против человеческой агрессии и ненависти, которая с каждым днём приобретает какие-то запредельные масштабы», - написал Дзюба.

Футболист добавил, что он выступает против дискриминации по национальному признаку, не стыдится того, что он русский, а также заявил, что не понимает, почему спортсмены должны нести ответственность за происходящее.

«Почему всегда все кричали про спорт вне политики, но при первой возможности, когда дело касается России, этот принцип абсолютно забывается?» - задался вопросом форвард.

В заключении Дзюба еще раз повторил, что война – это страшно, а также отметил, что с негативом сейчас сталкиваются все русские люди, вне зависимости от их рода деятельности.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Артём Дзюба Украина
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