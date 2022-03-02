«Коммунисты России» предложили выгнать всех иностранных футболистов из России

Партия «Коммунисты России» предложила свой вариант ответа на санкции со стороны стран Европы. Идею озвучил глава партии Максим Сурайкин.

В обращении к главе Минспорта Сурайкин предложил российским командам расторгнуть контракты с зарубежными футболистами, а миграционной службе заняться депортацией игроков домой.

«Чем быстрее, тем лучше», - заявил коммунист.

Сурайкин заявил, что после этого развивать спорт в стране нужно будет только силами отечественных спортсменов.

Он также добавил, что его партия «Коммунисты России» всегда выступала за сохранение советских спортивных традиций.