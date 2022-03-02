В «Локомотиве» отреагировали на слухи о том, что команду может возглавить Карпин

В московском «Локомотиве» отреагировали на публикации о том, что новым главным тренером команды может стать Валерий Карпин. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Гендиректор команды Томас Цорн заявил журналистам, что в данный момент представители команды не ведут переговоров с потенциальными кандидатами на пост главного тренера.

Напомним, что бывший наставник «железнодорожников» из-за событий на территории Украины принял решение покинуть команду.

Валерий Карпин, который в данный момент является главным тренером сборной России, может остаться без работы из-за отстранения команды от международных турниров.