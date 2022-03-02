Валерий Карпин может возглавить «Локомотив»

Действующий главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин может стать наставником московского «Локомотива». Об этом сообщает «Матч ТВ», ссылаясь на собственные источники.

Действующее соглашение Карпина с РФС заканчивается в марте, а учитывая тот факт, что сборную России отстранили от участия в международных соревнованиях, расторгнуть контракт стороны могут раньше.

«Ломотив» остался без главного тренера после того, как немецкий специалист Маркус Гисдоль решил расторгнуть контракт с клубом и покинуть Россию из-за событий на территории Украины.

Сообщается, что «железнодорожники» уже связывались с Карпиным для обсуждения возможного сотрудничества.