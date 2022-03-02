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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Валерий Карпин может возглавить «Локомотив»

02 Марта 2022 • 16:46 Комментировать

Действующий главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин может стать наставником московского «Локомотива». Об этом сообщает «Матч ТВ», ссылаясь на собственные источники.

Действующее соглашение Карпина с РФС заканчивается в марте, а учитывая тот факт, что сборную России отстранили от участия в международных соревнованиях, расторгнуть контракт стороны могут раньше.

«Ломотив» остался без главного тренера после того, как немецкий специалист Маркус Гисдоль решил расторгнуть контракт с клубом и покинуть Россию из-за событий на территории Украины.

Сообщается, что «железнодорожники» уже связывались с Карпиным для обсуждения возможного сотрудничества.


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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Валерий Карпин
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