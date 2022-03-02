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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

От Шварца требуют покинуть Россию, но специалист хочет остаться в «Динамо»

02 Марта 2022 • 16:25 Комментировать

Федерация футбола Германии требует от специалиста Сандро Шварца покинуть Россию из-за событий на территории Украины. Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на собственные источники.

Предполагается, что сам Шварц не хочет уходить из московского «Динамо» и пока намерен оставаться в России.

Представители клуба пока не давали официальных комментариев по данной информации.

Напомним, что ранее из московского локомотива ушел немецкий специалист Маркус Гисдоль, а «Краснодар» покинул главный тренер Даниэль Фарке. Оба иностранных тренера ушли из клубов из-за ситуации на территории Украины.


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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Сандро Шварц
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