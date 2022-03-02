Фарке покидает «Краснодар»

Рулевой «Краснодара» Даниэль Фарке покидает свой пост спустя менее двух месяцев после назначения.

Стороны договорились о расторжении договора по обоюдному решению, о чём сообщила пресс-служба клуба. Расположение «Краснодара» также покинут немецкие специалисты, входившие в тренерский штаб Фарке.

Временно исполняющим функции главного тренера «быков» объявлен Алексей Антонюк.

Фарке занимал должность наставника «Краснодара» с начала 2022 года, не успев провести во главе команды ни одного официального поединка. Его предыдущим местом работы был английский «Норвич Сити», выступающий в Премьер-лиге.