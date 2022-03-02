Разработчики удалят Россию из спортивных симуляторов FIFA и NHL

Компания EA Sports собирается удалить российские команды из популярных спортивных симуляторов FIFA и NHL.

Как в своём «Твиттере» сообщил инсайдер Том Хендерсон, разработчики уже сообщили о решении удалить Россию из-за ситуации на Украине своим сотрудникам, но официального анонса компания пока не делала.

Напомним, что до этого руководство ФИФА и УЕФА отстранило все российские команды от международных матчей, а финал Лиги чемпионов, который изначально должен был пройти в Санкт-Петербурге, был перенесён в Париж на стадион «Стад де Франс».