Из-за отстранения сборной России матчи 22 тура РПЛ вернулись на прежние даты

Поединки 22-го тура Российской Премьер-лиги вернулись на свои прежние даты и теперь пройдут 19 и 20 марта.

По информации «РБ-Спорт», подобное решение было принято в связи с тем, что руководители ФИФА отстранили российскую сборную от участия в стыковых матчах за право выйти на чемпионат мира в Катаре. Так как матчи сборной точно не состоятся, то тур РПЛ вернулся на свои изначальные даты.

Напомним, что боссы ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборную от участия в международных поединках из-за ситуации на Украине.