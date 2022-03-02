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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Из-за отстранения сборной России матчи 22 тура РПЛ вернулись на прежние даты

02 Марта 2022 • 13:49 Комментировать

Поединки 22-го тура Российской Премьер-лиги вернулись на свои прежние даты и теперь пройдут 19 и 20 марта.

По информации «РБ-Спорт», подобное решение было принято в связи с тем, что руководители ФИФА отстранили российскую сборную от участия в стыковых матчах за право выйти на чемпионат мира в Катаре. Так как матчи сборной точно не состоятся, то тур РПЛ вернулся на свои изначальные даты.

Напомним, что боссы ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборную от участия в международных поединках из-за ситуации на Украине.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Российская Премьер-Лига
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