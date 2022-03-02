Глава МИД России Лавров был удивлен санкциям в отношении спортсменов

Глава МИД России Сергей Лавров в разговоре с журналистами высказался по поводу многочисленных санкций в отношении российских спортсменов и команд.

Как приводит слова Лаврова Sport24, российское правительство было готов к санкциям, но вот санкции в отношении спортсменов, журналистов и культурных деятелей стали для всех неприятной неожиданностью.

Напомним, что из-за ситуации на Украине российские клубы и сборная были отстранены от участия в международных матчах под эгидой ФИФА и УЕФА, а финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга был перенесён в Париж.