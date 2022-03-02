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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Колосков считает, что теперь Карпин сможет совмещать работу в сборной и клубе

02 Марта 2022 • 13:08 Комментировать

Экс-президент РФС Вячеслав Колосков предположил, что наставник национальной команды Валерий Карпин теперь сможет совмещать работу в сборной и в клубе.

Колосков сказал «Р-Спорт», что нужно продолжать поддерживать институт футбольных сборных, так как все эти санкции вряд ли продержатся очень долго. Экс-глава РФС также посоветовал Валерию Карпину рассмотреть вариант с возможным совмещением работы в сборной и в клубе.

Напомним, что сборная России из-за ситуации на Украине была отстранена от участия в стыковых матчей за право выйти на чемпионат мира в Катаре.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Российская Премьер-Лига Вячеслав Колосков
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