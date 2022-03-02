Федун продолжит финансировать «Спартак»

Владелец «Спартака» Леонид Федун в разговоре с журналистами рассказал о том, что не собирается заканчивать финансирование московской команды.

Федун сказал «Спорт-Экспрессу», что у него есть огромные сложности в связи с тяжёлой политической ситуацией, но он всё равно продолжит финансировать московскую команду. Стоит отметить, что акции «Лукойл» мощно рухнули на бирже из-за ситуации на Украине.

В данный момент спартаковцы под шефством Паоло Ваноли занимают лишь девятую строчку в российском чемпионате. Недавно «красно-белых» отстранили от участия в Лиге Европы.