Билялетдинов о санкциях в футболе: «Под всех подстраиваться — позвоночник сломается»

Экс-главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов высказался о возможном уходе легионеров из чемпионата России в связи с событиями в Украине, а также о решение УЕФА и «Шальке» разорвать спонсорские контракты с «Газпромом».

«Под всех подстраиваться — позвоночник сломается. Должны гнуть свою линию! В свой футбол, товарищи, впрягайтесь! Будем растить своих игроков и ждать, пока геополитические ветры стихнут. Приползут еще» — приводит слова Билялетдинова «Спорт уик-энд».

По мнению Билялетдинова, сложившиеся условия прекрасно подходят для развития отечественного футбола, но проблемой являются высокие зарплаты легионеров, из-за которых они активно приезжают в Россию.

Бывший тренер «Рубина» уверен, что ситуация в мире улучшится, так что все, кто сейчас от нас отвернулся, захотят наладить отношения.

Напомним, что российским клубам и сборной запретили выступать на международной арене из-за событий на Украине.