Юрист «Спартака» оценила шансы Газизова оспорить решение по кассационной жалобе

Юрист «Спартака» Татьяна Завьялова рассказала о потенциальных будущих действиях бывшего генерального директора московского клуба Шамиля Газизова после неудачной кассационной жалобы в Арбитражный суд Москвы.

«Подать апелляцию? Апелляционный суд — это вторая инстанция, она давно пройдена и давно им проиграна. Кассационный суд уже после апелляции, который он тоже проиграл. Сейчас у него есть шанс подать в Верховный суд Российской Федерации. Но правовой шанс равен 0», — сказала Завьялова в разговоре со «Спорт-Экспрессом».

Ранее, 11 июня, уфимский суд удовлетворил иск Газизова к «Спартаку» с требованием взыскать задолженность по выходному пособию, проценты и компенсацию морального вреда, на общая сумму почти в 400 млн рублей.

7 декабря Верховный суд Башкирии отказал Газизову в удовлетворении требований в полном объеме от «Спартака».

Напомним, что Газизов был генеральным директором «Спартака» с июля по декабрь 2020 года.