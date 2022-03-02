«Лига Ставок» стала официальным букмекером РПЛ по итогам тендера

«Лига Ставок» стала генеральным партнером РПЛ по итогам тендера.

Компания, которая являлась беттинг-партнером лиги с 2017 года, реализовала свое преимущественное право. Она будет официальным букмекером турнира.

«На ближайшие четыре сезона, с 2022/23 по 2025/2026, «Лига Ставок» получает эксклюзивное право на размещение спонсорской рекламы во время прямых трансляций матчей и повторов на ТВ (федеральный и тематические каналы холдинга «Матч»), в цифровой среде (сайты и социальные сети), рекламу в местах проведения матчей на различных поверхностях (LED-борты, электронное табло и пр.)», – говорится в заявлении РПЛ.

В тендере участвовали только букмекерские компании, владеющие лицензией на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах на территории России. «Лига ставок» останется генеральным партнёром лиги. Кроме того, будут продолжены совместные проекты с РПЛ по популяризации футбола и продвижению идей и принципов Fair Play.

Финансовая сторона вопроса осталась в секрете.

Напомним, ранее появилась информация, что «Лига Ставок» предложила 11,11 млрд рублей за статус официального букмекера РПЛ, перебив предложение «Фонбета».