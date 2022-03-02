Орлов: «Зенит» не должен упустить чемпионство

Комментатор Геннадий Орлов поделился с журналистами своим мнением по поводу шансов питерского «Зенита» на чемпионский титул в этом сезоне.

Орлов сказал «Спорт-Экспрессу», что подопечные Сергея Семака играют с запасом и не должны в этом сезоне упустить чемпионство. Комментатор отметил, что «Зенит» очень здорово усилился зимой, а все новички очень быстро вписались в состав команды.

Напомним, что на данный момент футболисты «Зенита» занимают первую строчку в таблице и на два очка опережают московское «Динамо».