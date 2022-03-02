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Языджи собирается остаться в ЦСКА

02 Марта 2022 • 09:24 Комментировать

Турецкий полузащитник французского «Лилля» Юсуф Языджи, выступающий на правах аренды в ЦСКА, не собирается уезжать из московского клуба. Об этом сообщил агент футболиста Адем Чебечи.

«Собирается ли Языджи покинуть ЦСКА в связи с последними решениями? Нет. Мы здесь», — цитирует ТАСС Чебечи.

ЦСКА взял Языджи у «Лилля» в аренду зимой, согласовав возможность последующего выкупа до окончания текущего сезона.

В понедельник ФИФА и УЕФА договорились о санкциях в отношении российского футбола. Наши клубы и сборная не будут допущены до соревнований под эгидой организаций из-за ситуации в Украине.

Языджи успел сыграть за новый клуб один матч и забил один гол.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Юсуф Язиджи
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