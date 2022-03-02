Н'Жи не собирается покидать «Динамо»

Камерунский нападающий «Динамо» Клинтон Н'Жи рассказал журналистам о том, что в ближайшее время точно не собирается уходить из московской команды.

Н'Жи сказал «Спорт-Экспрессу», что он готов остаться в московском клубе, несмотря на ситуацию на Украине. 28-летний камерунец отметил, что даже не думал об уходе из «Динамо». Напомним, что действующее соглашение африканского футболиста с «сине-белыми» рассчитано до лета 2023 года.

В этом сезоне Клинтон Н'Жи провёл в российском чемпионате 13 поединков, в которых отметился одной результативной передачей.