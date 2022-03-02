Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Н'Жи не собирается покидать «Динамо»

02 Марта 2022 • 09:20 Комментировать

Камерунский нападающий «Динамо» Клинтон Н'Жи рассказал журналистам о том, что в ближайшее время точно не собирается уходить из московской команды.

Н'Жи сказал «Спорт-Экспрессу», что он готов остаться в московском клубе, несмотря на ситуацию на Украине. 28-летний камерунец отметил, что даже не думал об уходе из «Динамо». Напомним, что действующее соглашение африканского футболиста с «сине-белыми» рассчитано до лета 2023 года.

В этом сезоне Клинтон Н'Жи провёл в российском чемпионате 13 поединков, в которых отметился одной результативной передачей.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Российская Премьер-Лига Клинтон Н'жи
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии временно отключены.
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 02 Марта
10:48 · Россия. ФНЛ
Мексиканский полузащитник ушёл из «Акрона» из-за ситуации на Украине
10:28 · Россия. ФНЛ
Украинский защитник «Торпедо» Каплиенко покинул расположение клуба
09:49 · Россия. Премьер-лига
Орлов: «Зенит» не должен упустить чемпионство
09:24 · Россия. Премьер-лига
Языджи собирается остаться в ЦСКА
09:20 · Россия. Премьер-лига
Н'Жи не собирается покидать «Динамо»
09:13 · Россия. Премьер-лига
Селюк: «Все мои футболисты, включая Себаи и Конате, остаются в России»
08:51 · Россия. Премьер-лига
Орлов считает, что «Зениту» летом обязательно нужно подписать нового вратаря
08:37 · Россия. Премьер-лига
Шварц: Мы все поддерживаем Ордеца
01 Марта
23:44 · Кубок России
Шварц: «Смолов быстро вписался в нашу команду»
22:44 · Кубок России
Шварц: «В Кубке России ворота «Динамо» будет защищать Лещук»
22:00 · Кубок России
«Динамо» разгромило «Нижний Новгород» и вышло в 1/4 финала Кубка России
20:33 · Россия. Премьер-лига
Леонченко: «Локомотив» работает в штатном режиме
20:23 · Россия. Премьер-лига
Леонченко: «Решение Гисдоля показывает уровень его профессионализма»
19:25 · Кубок России
Информацию о минировании ТЦ возле стадиона получили перед матчем «Динамо» - «Нижний Новгород»
18:36 · Россия. Премьер-лига
Булыкин прокомментировал уход Гисдоля: «Я с самого начала был против этого тренера»
Все новости
Рекомендуем