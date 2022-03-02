Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Селюк: «Все мои футболисты, включая Себаи и Конате, остаются в России»

02 Марта 2022 • 09:13 Комментировать

Футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал, что все его клиенты, играющие в РПЛ, не планируют уезжать из страны из-за последних событий на Украине. В частности, Селюк представляет интересы форвардов «Ахмата» Мохамеда Конате и Сенина Себаи.

«Все мои футболисты, включая Себаи и Конате, остаются в России, они никуда уезжать не собираются. Ситуация, конечно, для многих клубов непростая, наверное, будут проблемы. А если затянется и нас не восстановят в еврокубках, то многим футболистам, которые хотели себя проявить, будет проблематично. Будем надеяться, что это все закончится как можно быстрее», — цитирует Селюка Metaratings.ru.

Напомним, что на фоне военной спецоперации России на территории Украины и жёстких санкций со стороны запада, Россию покидают многие тренеры и игроки. Ранее стало известно, что свои клубы покинули Маркус Гисдоль («Локомотив»), Андрей Воронин («Динамо») и Ярослав Годзюр («Урал»).

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Селюк РПЛ мохамед конате Сенин Себаи
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии временно отключены.
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 02 Марта
10:48 · Россия. ФНЛ
Мексиканский полузащитник ушёл из «Акрона» из-за ситуации на Украине
10:28 · Россия. ФНЛ
Украинский защитник «Торпедо» Каплиенко покинул расположение клуба
09:49 · Россия. Премьер-лига
Орлов: «Зенит» не должен упустить чемпионство
09:24 · Россия. Премьер-лига
Языджи собирается остаться в ЦСКА
09:20 · Россия. Премьер-лига
Н'Жи не собирается покидать «Динамо»
09:13 · Россия. Премьер-лига
Селюк: «Все мои футболисты, включая Себаи и Конате, остаются в России»
08:51 · Россия. Премьер-лига
Орлов считает, что «Зениту» летом обязательно нужно подписать нового вратаря
08:37 · Россия. Премьер-лига
Шварц: Мы все поддерживаем Ордеца
01 Марта
23:44 · Кубок России
Шварц: «Смолов быстро вписался в нашу команду»
22:44 · Кубок России
Шварц: «В Кубке России ворота «Динамо» будет защищать Лещук»
22:00 · Кубок России
«Динамо» разгромило «Нижний Новгород» и вышло в 1/4 финала Кубка России
20:33 · Россия. Премьер-лига
Леонченко: «Локомотив» работает в штатном режиме
20:23 · Россия. Премьер-лига
Леонченко: «Решение Гисдоля показывает уровень его профессионализма»
19:25 · Кубок России
Информацию о минировании ТЦ возле стадиона получили перед матчем «Динамо» - «Нижний Новгород»
18:36 · Россия. Премьер-лига
Булыкин прокомментировал уход Гисдоля: «Я с самого начала был против этого тренера»
Все новости
Рекомендуем