Селюк: «Все мои футболисты, включая Себаи и Конате, остаются в России»

Футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал, что все его клиенты, играющие в РПЛ, не планируют уезжать из страны из-за последних событий на Украине. В частности, Селюк представляет интересы форвардов «Ахмата» Мохамеда Конате и Сенина Себаи.

«Все мои футболисты, включая Себаи и Конате, остаются в России, они никуда уезжать не собираются. Ситуация, конечно, для многих клубов непростая, наверное, будут проблемы. А если затянется и нас не восстановят в еврокубках, то многим футболистам, которые хотели себя проявить, будет проблематично. Будем надеяться, что это все закончится как можно быстрее», — цитирует Селюка Metaratings.ru.

Напомним, что на фоне военной спецоперации России на территории Украины и жёстких санкций со стороны запада, Россию покидают многие тренеры и игроки. Ранее стало известно, что свои клубы покинули Маркус Гисдоль («Локомотив»), Андрей Воронин («Динамо») и Ярослав Годзюр («Урал»).