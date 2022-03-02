Шварц: Мы все поддерживаем Ордеца

Немецкий тренер московского «Динамо» Сандро Шварц рассказал журналистам о том, что думает по поводу ситуации с украинским защитником Иваном Ордецом.

Шварц сказал «Спорт-Экспрессу», что ситуация всем известна, так что все в «Динамо» стараются поддерживать Ивана, который является частью команды. Немецкий специалист отметил, что постоянно общается с украинским футболистом и надеется, что Ордец сможет продолжить играть в футбол.

Напомним, что в этом сезоне Иван Ордец провёл в российском чемпионате 18 встреч и отметился одним забитым мячом.