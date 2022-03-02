Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Шварц: Мы все поддерживаем Ордеца

02 Марта 2022 • 08:37 Комментировать

Немецкий тренер московского «Динамо» Сандро Шварц рассказал журналистам о том, что думает по поводу ситуации с украинским защитником Иваном Ордецом.

Шварц сказал «Спорт-Экспрессу», что ситуация всем известна, так что все в «Динамо» стараются поддерживать Ивана, который является частью команды. Немецкий специалист отметил, что постоянно общается с украинским футболистом и надеется, что Ордец сможет продолжить играть в футбол.

Напомним, что в этом сезоне Иван Ордец провёл в российском чемпионате 18 встреч и отметился одним забитым мячом.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Российская Премьер-Лига Иван Ордец Сандро Шварц
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии временно отключены.
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 02 Марта
08:51 · Россия. Премьер-лига
Орлов считает, что «Зениту» летом обязательно нужно подписать нового вратаря
08:37 · Россия. Премьер-лига
Шварц: Мы все поддерживаем Ордеца
01 Марта
23:44 · Кубок России
Шварц: «Смолов быстро вписался в нашу команду»
22:44 · Кубок России
Шварц: «В Кубке России ворота «Динамо» будет защищать Лещук»
22:00 · Кубок России
«Динамо» разгромило «Нижний Новгород» и вышло в 1/4 финала Кубка России
20:33 · Россия. Премьер-лига
Леонченко: «Локомотив» работает в штатном режиме
20:23 · Россия. Премьер-лига
Леонченко: «Решение Гисдоля показывает уровень его профессионализма»
19:25 · Кубок России
Информацию о минировании ТЦ возле стадиона получили перед матчем «Динамо» - «Нижний Новгород»
18:36 · Россия. Премьер-лига
Булыкин прокомментировал уход Гисдоля: «Я с самого начала был против этого тренера»
17:44 · Россия. Премьер-лига
Воронин прокомментировал решение покинуть «Динамо»
16:51 · Россия. Премьер-лига
Легионеры ЦСКА не собираются уходить из команды
16:41 · Россия. Премьер-лига
Adidas приостановил сотрудничество с РФС
16:33 · Россия. Премьер-лига
Белоус заявил, что Хвича теряет привлекательность для европейских клубов
15:58 · Россия. Премьер-лига
Агент Кофрие рассказал, готовится ли футболист к отъезду из России
15:58 · Россия. Премьер-лига
«Урал» расстался с еще одним украинским футболистом
Все новости
Рекомендуем