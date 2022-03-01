Леонченко: «Решение Гисдоля показывает уровень его профессионализма»

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко резко высказался о решении Маркуса Гисдоля и его помощника Зильбрехта Лутца покинуть московский клуб.

«Решение Маркуса Гисдоля и Зильбрехта Лутца — это, конечно, прямое нарушение их контрактных обязательств, оно показывает уровень их профессионализма», - цитирует Леонченко sport24.

«Локомотив» набрал 28 очков в восемнадцати турах и расположился на седьмой строчке в турнирной таблице российской Премьер-лиги, при этом «железнодорожники» имеют ещё один матч в запасе. В четверг, третьего марта, московский клуб в рамках 1/8 финала Кубка России примет на своём поле «Енисей».