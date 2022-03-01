Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Леонченко: «Решение Гисдоля показывает уровень его профессионализма»

01 Марта 2022 • 20:23 Комментировать

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко резко высказался о решении Маркуса Гисдоля и его помощника Зильбрехта Лутца покинуть московский клуб.

«Решение Маркуса Гисдоля и Зильбрехта Лутца — это, конечно, прямое нарушение их контрактных обязательств, оно показывает уровень их профессионализма», - цитирует Леонченко sport24.

«Локомотив» набрал 28 очков в восемнадцати турах и расположился на седьмой строчке в турнирной таблице российской Премьер-лиги, при этом «железнодорожники» имеют ещё один матч в запасе. В четверг, третьего марта, московский клуб в рамках 1/8 финала Кубка России примет на своём поле «Енисей».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Владимир Леонченко Маркус Гисдоль
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии временно отключены.
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 01 Марта
20:33 · Россия. Премьер-лига
Леонченко: «Локомотив» работает в штатном режиме
20:23 · Россия. Премьер-лига
Леонченко: «Решение Гисдоля показывает уровень его профессионализма»
19:25 · Кубок России
Информацию о минировании ТЦ возле стадиона получили перед матчем «Динамо» - «Нижний Новгород»
18:36 · Россия. Премьер-лига
Булыкин прокомментировал уход Гисдоля: «Я с самого начала был против этого тренера»
17:44 · Россия. Премьер-лига
Воронин прокомментировал решение покинуть «Динамо»
16:51 · Россия. Премьер-лига
Легионеры ЦСКА не собираются уходить из команды
16:41 · Россия. Премьер-лига
Adidas приостановил сотрудничество с РФС
16:33 · Россия. Премьер-лига
Белоус заявил, что Хвича теряет привлекательность для европейских клубов
15:58 · Россия. Премьер-лига
Агент Кофрие рассказал, готовится ли футболист к отъезду из России
15:58 · Россия. Премьер-лига
«Урал» расстался с еще одним украинским футболистом
15:29 · Россия. Премьер-лига
Николич не собирается возвращаться в «Локомотив»
15:21 · Россия. Премьер-лига
Легионеры «Ростова» остаются в команде
15:12 · Россия. Премьер-лига
Легионеры «Уфы» не собираются покидать команду
14:30 · Россия. Премьер-лига
Гисдоль выдал худший процент побед в РПЛ среди всех тренеров «Локомотива»
14:13 · Россия. Премьер-лига
Мамаев сможет сыграть в следующем туре РПЛ
Все новости
Рекомендуем