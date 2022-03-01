Булыкин прокомментировал уход Гисдоля: «Я с самого начала был против этого тренера»

Российский экс-футболист прокомментировал уход немецкого специалиста Маркуса Гисдоля из московского «Локомотива». Напомним, что Гисдоль из-за событий на территории Украины принял решение о расторжении контракта с «железнодорожниками» и отъезде из России.

В разговоре с журналистами «РБ Спорт» Булыкин завил, что он сразу выступал против прихода в «Локомотив» Гисдоля. Бывший футболист уверен, что его уход не станет потерей для «железнодорожников».

Булыкин добавил, что сейчас «Локомотиву» придется перестраивать команду по ходу сезона и подписание российского специалиста может стать для команды хорошим вариантом.