Агент Кофрие рассказал, готовится ли футболист к отъезду из России

Агент бельгийского защитника московского «Спартака» Максимилиано Кофрие Давид Ласарацина рассказал о том, готовится ли его клиент к отъезду из России. Напомним, что наставник «Локомотива» Маркус Гисдоль расторг контракт с «железнодорожниками» на фоне конфликта России и Украины.

В разговоре с журналистами портала «РБ Спорт» агент отметил, что пока разговоров о расторжении контракта со «Спартаком» нет, однако при ухудшении ситуации Кофрие действительно может покинуть Россию.

Ласарацина уточнил, что речь идет не о беспокойстве игрока о собственной безопасности, а о том, что дома у него находится маленький ребенок, с которым трудно будет не видеться долгое время.