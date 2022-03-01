«Урал» расстался с еще одним украинским футболистом

Украинский защитник Денис Кулаков покидает «Урал», сообщил президент уральского клуба Григорий Иванов. Решение о расставании с игроком принято в связи с ситуацией вокруг военной операции России на территории Украины.

«У нас в команде остаются легионеры. Уезжают только украинцы», – сказал Иванов.

Чуть ранее «Урал» объявил о расставании с еще одним гражданином Украины вратарем Ярославом Годзюром. Оба футболиста совсем недавно продлили контракты с клубом.

Кулаков являлся одним из самых заметных игроков «Урала». За уральскую команду защитник выступал с 2015 года.