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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Урал» расстался с еще одним украинским футболистом

01 Марта 2022 • 15:58 Комментировать
Краснодар
...
Урал
07.03 14:00

Украинский защитник Денис Кулаков покидает «Урал», сообщил президент уральского клуба Григорий Иванов. Решение о расставании с игроком принято в связи с ситуацией вокруг военной операции России на территории Украины.

«У нас в команде остаются легионеры. Уезжают только украинцы», – сказал Иванов.

Чуть ранее «Урал» объявил о расставании с еще одним гражданином Украины вратарем Ярославом Годзюром. Оба футболиста совсем недавно продлили контракты с клубом.

Кулаков являлся одним из самых заметных игроков «Урала». За уральскую команду защитник выступал с 2015 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Урал Ярослав Годзюр Денис Кулаков
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