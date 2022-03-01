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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Легионеры «Уфы» не собираются покидать команду

01 Марта 2022 • 15:12 Комментировать

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о том, есть ли в команде из Башкортостана иностранные игроки, которые собираются в ближайшее время сменить клубную прописку.

Газизов сказал Sport24, что пока никто из иностранных футболистов «Уфы» не выразил желание уйти из команды. Напомним, что сегодня немецкий специалист Маркус Гисдоль из-за ситуации на Украине принял решение покинуть пост главного тренера «Локомотива».

На данный момент футболисты «Уфы» под руководством Алексея Стукалова занимают предпоследнюю 15-ю строчку в национальном чемпионате.

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Евро-Футбол.Ру,
Российская Премьер-Лига Уфа Шамиль Газизов
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