Гисдоль выдал худший процент побед в РПЛ среди всех тренеров «Локомотива»

Немецкий специалист Маркус Гисдоль стал худшим тренером в истории московского «Локомотива» по проценту побед в РПЛ.

По информации Opta, 52-летний немецкий тренер в российском чемпионате сумел выиграть с «железнодорожниками» лишь три матча из восьми, а это лишь 37%. По этому показателю Гисдоль стал худшим тренером в истории «Локомотива», даже среди тех, кто лишь исполняли обязанности главного тренера.

Напомним, что Маркус Гисдоль покинул московский клуб из-за ситуации на Украине. На данный момент «Локомотив» идёт лишь на седьмой строчке в чемпионате.