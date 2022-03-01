Гисдоль высказался по поводу своего решения покинуть «Локомотив»

Уже экс-наставник «Локомотива» Маркус Гисдоль рассказал журналистам о том, почему он решил так внезапно покинуть московскую команду.

Гисдоль заявил, что он обожает работать футбольным тренером, но он не может делать это в стране, лидер которой развязал военную операцию в центре Европы. Немецкий специалист отметил, что это всё не соответствует его ценностям, так что он вынужден был подать в отставку. Маркус добавил, что это было его личное решение.

Напомним, что с «железнодорожниками» 52-летний немецкий тренер работал с октября 2021 года.