В УЕФА сообщили, что Дюков сохранит свою должность в организации

Представители УЕФА заявили о том, что российские официальные лица не будут отстранены от своих должностей в организации из-за санкций.

Как сообщает «Р-Спорт», санкции от УЕФА и ФИФА не коснутся российских официальных лиц, которые продолжат свою работу в организациях. Это значит, что руководитель РФС Александр Дюков продолжит работу в исполнительном комитете УЕФА.

Напомним, что недавно боссы УЕФА и ФИФА приняли решение отстранить российские клубы и сборную от участия в международных матчах на неопределённый срок из-за ситуации на Украине.