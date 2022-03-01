Экс-президент «Локомотива»: Российскому футболу иностранцы вообще не нужны

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался по поводу ухода немецкого тренера Маркуса Гисдоля из московской команды.

Наумов сказал «Спорт-Экспрессу», что Гисдоль вряд ли был спасителем «Локомотива», так что даже хорошо, что немец в итоге решил уйти. Экс-президент «железнодорожников» отметил, что российскому футболу иностранные тренеры и игроки вообще не нужны. Функционер добавил, что вся эта ситуация приведёт только к росту российского футбола.

Напомним, что помимо Гисдоля московскую команду также может покинуть бразильский защитник Пабло.