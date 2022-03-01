Легионеры тульского «Арсенала» пока не собираются покидать команду

Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев рассказал журналистам о том, что пока иностранные тренеры и футболисты не намерены покидать российский клуб.

Аджоев сказал ТАСС, что тульская команда продолжает в полном составе готовиться к кубковому матчу с владикавказской «Аланией». Глава «оружейников» отметил, что пока у иностранцев нет желания уходить из команды.

Напомним, что в составе «Арсенала» выступает восемь иностранных футболистов. Главным тренером тульского клуба является черногорский специалист Миодраг Божович.