Цорн высказался по поводу ухода Гисдоля из «Локомотива»

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн рассказал журналистам об уходе немецкого тренера Маркуса Гисдоля из московской команды.

Цорн сказал Sport24, что с представителями «Локомотива» немецкий специалист лично не контактировал на тему своего возможного ухода. Томас отметил, что вместе с Гисдолем «железнодорожников» покинул и его помощник Луц Зибрехт. Функционер добавил, что остальные иностранные тренеры и футболисты продолжают подготовку к предстоящему кубковому матчу с «Енисеем», который должен пройти уже третьего марта.