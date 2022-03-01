Пабло может в ближайшее время покинуть «Локомотив»

Бразильский защитник московского «Локомотива» Пабло может в скором времени покинуть российскую команду.

По информации «Спорт-Экспресса», 30-летний бразильский футболист готов в ближайшее время расторгнуть соглашение с «железнодорожниками». Сегодня московскую команду официально покинул главный тренер Маркус Гисдоль. Немецкий наставник даже не оповестил руководство «Локомотива» о своём решении.

Напомним, что в этом сезоне Пабло провёл в российском чемпионате 13 поединков и отметился одним забитым мячом.