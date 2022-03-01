Гисдоль не предупредил «Локомотив» о своём уходе

Журналистам стали известны подробности ухода немецкого специалиста Маркуса Гисдоля из московского «Локомотива».

По информации «Спорт-Экспресса», немецкий тренер не предупредил руководство московской команды о своём решении покинуть «Локомотив». Агент Гисдоля просто сообщил руководству «железнодорожников» факт о том, что 52-летний специалист покинул Россию и не собирается возвращаться. Напомним, что Маркус работал в «Локомотиве» с октября прошлого года.

К ближайшим матчам «железнодорожников» будет готовить Марвин Комппер. Третьего марта «Локомотив» должен в Кубке России сыграть с красноярским «Енисеем».