Все футболисты «Динамо» находятся в России

Пресс-служба московского «Динамо» выпустила официальное заявление по поводу слухов о том, что некоторые футболисты «сине-белых» покинули команду.

Как сообщает пресс-служба столичного клуба, в данный момент все футболисты «Динамо» находятся в Москве, так что верить многочисленным слухам из прессы не стоит. Напомним, что до этого появилась информация о том, что московскую команду может покинуть украинский защитник Иван Ордец. Пока «Динамо» официально покинул только тренер Андрей Воронин.

Футболисты «Динамо» пока занимают вторую строчку в российском чемпионате.