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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гисдоль ушёл из московского «Локомотива»

01 Марта 2022 • 12:27 Комментировать

Немецкий наставник «Локомотива» Маркус Гисдоль освобождён от обязанностей главного тренера московской команды.

Как сообщает пресс-служба «железнодорожников», 52-летний немецкий специалист больше не будет тренировать московский клуб. К ближайшим матчам «Локомотива» в Кубке России и в национальном чемпионате футболистов будет готовить Марвин Комппер.

Напомним, что Маркус Гисдоль возглавил «железнодорожников» в октябре прошлого года. На данный момент «Локомотив» занимает лишь седьмую строчку в Российской Премьер-лиге.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Российская Премьер-Лига Маркус Гисдоль
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