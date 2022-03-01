Гисдоль ушёл из московского «Локомотива»

Немецкий наставник «Локомотива» Маркус Гисдоль освобождён от обязанностей главного тренера московской команды.

Как сообщает пресс-служба «железнодорожников», 52-летний немецкий специалист больше не будет тренировать московский клуб. К ближайшим матчам «Локомотива» в Кубке России и в национальном чемпионате футболистов будет готовить Марвин Комппер.

Напомним, что Маркус Гисдоль возглавил «железнодорожников» в октябре прошлого года. На данный момент «Локомотив» занимает лишь седьмую строчку в Российской Премьер-лиге.