Воронин покинул московское «Динамо»

Украинский тренер Андрей Воронин официально покинул московское «Динамо».

Как сообщает пресс-служба московской команды, 42-летний украинский тренер официально ушёл из российского клуба. Это решение было принято по обоюдному согласию сторон. Воронин работал в штабе немецкого специалиста Сандро Шварца с октября 2020 года. До этого Андрей несколько лет также выступал за «сине-белых» в качестве футболиста.

Напомним, что на данный момент футболисты «Динамо» идут на втором месте в российском чемпионате и на два очка отстают от лидирующего «Зенита».