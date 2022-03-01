Министр спорта РФ: Нужно проанализировать решение УЕФА и ФИФА

Министр спорта России Олег Матыцин высказался по поводу решения УЕФА и ФИФА отстранить российские команды от участия в международных матчах.

Как приводит слова министра «Спорт-Экспресс», в ближайшее время нужно будет внимательно проанализировать это решение УЕФА и ФИФА. Матыцин отметил, что правительство сделает всё возможное для того, чтобы восстановить права российских спортсменов и команд на международной арене.

Напомним, что российским футбольным командам запретили участвовать в матчах под эгидой УЕФА и ФИФА. Санкции коснулись и сборной России, которой в конце марта предстояло провести стыковой поединок с поляками.