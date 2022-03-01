Ваноли принял решение остаться в «Спартаке»

Агент итальянского наставника «Спартака» Паоло Ваноли заявил журналистам, что тренер пока не собирается покидать московскую команду.

Агент Андреа Д'Амико сказал «Спорт-Экспрессу», что Ваноли не собирается уезжать из «Спартака». Д'Амико отметил, что владелец «Спартака» Леонид Федун уже переговорил с итальянским специалистом, после чего Паоло и принял решение остаться в московском клубе. Агент добавил, что всё то, что сейчас утекает в прессу - полная глупость.

Напомним, что недавно руководители УЕФА запретили российским клубам играть в еврокубках. Из-за этого спартаковцы не смогут сыграть в 1/8 финала Лиги Европы, где «красно-белым» предстояло встретиться с немецким «Лейпцигом».