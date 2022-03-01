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Первый зампред комитета Совфеда: «Fan ID находится на особом контроле»

01 Марта 2022 • 11:21 Комментировать

Первый зампред комитета Совфеда по социальной политике Александр Варфоломеев сообщил, что внедрение системы Fan ID вызывает много разговоров в СМИ. По его словам, данный вопрос находится на особом контроле.

«Хочется поблагодарить Министерство спорта РФ за конструктивную работу, которую мы вместе с вами проводили в 2021 году, — отметил Варфоломеев. — Несмотря на все условия, которые мы имеем на сегодняшний день, это никак не мешает нам выполнять нашу задачу — совершенствовать спортивное законодательство.

Необходимо отметить работу Минспорта России с органами федерации по совершенствованию нормативно-правовых актов. Совет федерации и наш комитет готовы продолжать работу с Минспорта в данном направлении.

Внедрение системы Fan ID вызывает много разговоров в СМИ. Данный вопрос находится на особом контроле, мы внимательно следим за его развитием. Специальный орган готов к любому сотрудничеству по совершенствованию этой системы".

Напомним, что система Fan ID заработает с 1 июня 2022 года. Данное нововведение возмутило большинство футбольных болельщиков и вызвало неоднозначную реакцию в СМИ.

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