Министерство спорта РФ потребует компенсацию за отменённые соревнования

Министерство спорта России собирается потребовать выплату компенсации за отменённые соревнования, которые должны были пройти на территории России.

Как приводит слова министра спорта Олега Матыцина ТАСС, с точки зрения российского правительства решения Международного олимпийского комитета и других спортивных организаций являются неадекватными. Матыцин отметил, что теперь российская сторона будет требовать полный возврат средств или компенсацию за отменённые турниры.

Напомним, что недавно руководители УЕФА приняли решение перенести финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж. Все матчи российских клубов и сборной также отменены из-за ситуации на Украине.