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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Матыцин: Сейчас очень сложный период для российского спорта

01 Марта 2022 • 10:55 Комментировать

Министр спорта России Олег Матыцин высказался о непростой ситуации в российском спорте из-за ситуации на Украине.

Матыцин на заседании коллегии Министерства спорта заявил, что сейчас действительно очень тяжёлый период для российского спорта. Политик отметил, что те задачи, которые президент поставил перед правительством, будут исполнены.

Напомним, что Международный олимпийский комитет призвал спортивные федерации отменить все соревнования на территории России. Недавно боссы УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборную от участия во всех турнирах под своей эгидой.

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Евро-Футбол.Ру,
Российская Премьер-Лига Россия Олег Матыцин
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