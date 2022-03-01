Что будет дальше с российским футболом

В понедельник случилось то, о чем волновались любители футбола России. ФИФА и УЕФА исключила нашу страну из своего мира. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет об этом.

Я до последнего в это не верил. За последние дни я несколько раз писал, почему УЕФА и ФИФА не исключит Россию. Я ошибался. Это случилось. В текущей ситуации это далеко не самое страшное, хотя жаль, что нас лишили возможности переключаться на какой-то позитив в нынешнем аде новостей.

Не хочется оценивать решение, потому что тут никого не переубедить. Одни вспомнят, что сборной США ничего не мешало играть на чемпионатах мира во время их войн. Другие же приведут в пример Югославию, напоминая, что подобные кейсы уже случались.

Лучше порассуждать о том, что будет с российским футболом. Если в ближайшее время все закончится, и ситуация если не нормализуется, то хотя бы успокоится, то все может быть не так страшно. УЕФА пока не утвердил структуру еврокубков на будущий сезон, а жеребьёвка отбора к Евро состоится лишь осенью. У российских любителей футбола есть время для сохранения надежды, что мы просто останемся без чемпионата мира, а «Спартак» без Лиги Европы, и этим все ограничится. Хочется оставаться оптимистами.

Худший сценарий - это продолжение запрета. В этом случае мы останемся без Евро и без еврокубков. Это будет очень серьёзный удар, от которого придётся восстанавливаться очень долго. Пропуск одного сезона, одного цикла приведёт к серьёзному падению рейтинга. Это означает, что когда Россия вернётся в мировой и европейский футбол (а когда-то это случится), то мы будем начинать со дна. Сборная окажется в низших корзинах и будет получать сильных соперников по отбору, а клубам предстоят многие раунды отбора в еврокубках.

Если ситуация не изменится к лету, то наши клубы ждёт массовый исход футболистов. Причём не только легионеров. Европейцы уедут первыми, тут сомнений нет. Поляки, шведы, французы и другие сбегут молниеносно. С южноамериканцами шансов чуть больше, но любой мало-мальски попадающий по мячу также уедет. Без еврокубков играть можно только за деньги (едут же в Саудовскую Аравию, Катар), но мы все видим курс рубля. В этой ситуации удержать футболистов сборных, стремящихся туда нереально. Клубам ещё повезёт, если ФИФА не примет решение, что текущая ситуация позволяет расторгать договор без выплаты компенсации. В ином случае команды даже не смогут получить компенсации.

Вряд ли останутся и сильные русские игроки. Все футболисты мечтают играть в еврокубках. В этом смысле даже чемпионаты Казахстана и Армении уже выглядит более привлекательным. Не говоря уж про Турцию, Сербию, страны, которые пока не полностью разорвали отношения с Россией. А оттуда через год-два, когда эмоции схлынут, можно будет оказаться и в Европе.

На самом деле, даже если летом Россия вернется в футбольный мир, то проблемы все равно у наших клубов будут огромные. Санкции в отношении спорта точно будут сняты быстрее, чем в отношении экономики. Да даже после снятия последних, экономика России теперь будет восстанавливаться долго. Это неминуемо ударит по содержанию клубов, потому что на эти активы будут выделять денег намного меньше. В этом смысле, чтобы соответствовать требованиям фейр-плей российским клубам придётся очень сильно урезать бюджеты, а это приведёт к падению уровня игроков. Добавим чуть позитива, ведь это может заставить команды начать думать, как зарабатывать, так как бюджетных средств на содержание хватать не будет. Когда все восстановится, российскому футболу придётся лечиться от болезней последнего десятилетия. Куча клубов обанкротится, но будут появляться новые. Да и входной чек для создания клуба станет намного меньше, что позволит появляться новым коллективам.

Если к лету Россия не вернется в мировой футбол, то, видимо, вскоре мы увидим в чемпионате страны участников из Крыма, Абхазии, Северной Осетии. Возможно, и Беларуси, которая тоже близка к серьёзным санкциям со стороны УЕФА и ФИФА. Если раньше Россия не могла создавать объединённые чемпионаты из-за боязни исключения из еврокубков, то теперь этого риска уже просто нет. Правда, в перспективе это заложит новые проблемы на случай, когда всё же нас вернут. Ведь потом встанет вопрос, что делать с этой ситуацией, которая противоречит уставам международных организаций.

Если Россия не вернется в мировое сообщество в ближайшее время, то можно ждать расширения премьер-лиги, ведь окон для проведения матчей будет много, а футбол, как и любой спорт – это попытка отвлечь народ от всех проблем. Государство точно будет искать пути, как снижать градус недовольства от уровня жизни, который стремительно падает.

В общем, нам всем просто остаётся надеяться на лучшее.

Роман Андреев