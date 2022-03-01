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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Боярский: УЕФА нас исключил отовсюду? Какой кошмар

01 Марта 2022 • 09:33 Комментировать

Известный российский артист и болельщик «Зенита» Михаил Боярский поделился с журналистами своим мнением по поводу решения УЕФА и ФИФА отстранить российские команды от международных матчей.

Боярский сказал «РБ-Спорт», что раз боссы УЕФА решили исключить нас отовсюду, то это кошмар, который доведёт болельщиков до слёз. Артист отметил, что самое главное, чтобы не было войны, а всё остальное вполне можно пережить.

Напомним, что из-за ситуации на Украине представители УЕФА и ФИФА запретили российским клубам и сборной участвовать в матчах под своей эгидой.

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Евро-Футбол.Ру,
ФИФА Зенит Российская Премьер-Лига УЕФА Михаил Боярский
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