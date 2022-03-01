Украинский голкипер «Урала» расторг контракт с клубом

Украинский вратарь Ярослав Годзюр и «Урал» расторгли контракт. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

«Голкипер Ярослав Годзюр и ФК «Урал» расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.

Благодарим Ярослава за игру в нашей команде. Мы ценим вклад, который он внёс в результаты клуба. Желаем Ярославу и всей его семье благополучия», — говорится в сообщении «Урала».

В текущем сезоне украинский страж ворот провёл четыре матча за клуб, в которых пропустил пять мячей.

Годзюр пропустил последнюю игру «Урала» в 19-м туре РПЛ из-за ситуации на Украине.